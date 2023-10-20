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Недовольны уличным освещением: мэрию Харькова атакуют петициями

Общество 20:51   20.10.2023
Оксана Горун
Недовольны уличным освещением: мэрию Харькова атакуют петициями

С сокращением продолжительности светового дня вопрос освещения улиц и дворов стал самым популярным в разделе петиций на сайте горсовета Харькова.

20 октября харьковчане создали очередные две петиции, посвященные теме борьбы со мраком на улицах.

«Предлагаю синхронизировать график работы наружного освещения с комендантским часом, то есть проводить отключение с 23:00, — пишет автор одного из обращений Александр Киселев. — Харьков – единственный областной центр Украины, где это делается так рано и почти за два часа до комендантского часа. Это негативно влияет на криминогенное состояние, мешает работе бизнеса и вредит комфорту харьковчан».

В целом вопросам освещения улиц и дворов посвящена практически половина публичных обращений жителей Харькова в мэрию — восемь из 20 петиций, сбор голосов под которыми еще открыт.

Петиции на тему освещения

Наиболее активно апеллируют к мэрии жители Северной Салтовки. 20 октября они зарегистрировали уже пятую петицию по этому поводу.

«Просим рассмотреть возможность подключения (восстановления) освещения придомовой территории Северной Салтовки 2, а именно улицы Гвардвойцев-Широнинцев, дома 111 и 113, дороги, ведущей в филиал детской поликлиники 23, открывающейся для всех жителей Северной Салтовки 1, 2, 3, 4, 5 независимо от возраста — пока дорога полностью во тьме! Приближается зима — темное время года, тяжело маме с ребенком и старенькой бабушке пройти к врачу!» — пишет автор очередной петиции с ником «Христя1209».

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Напомним, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Ближе всех к этом результату в данный момент петиция «Уличное освещение Северной Салтовки», которая набрала 556 голосов. Впереди у нее — еще 71 день для сбора подписей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сокращением продолжительности светового дня вопрос освещения улиц и дворов стал самым популярным в разделе петиций на сайте горсовета Харькова".