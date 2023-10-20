Недовольны уличным освещением: мэрию Харькова атакуют петициями
С сокращением продолжительности светового дня вопрос освещения улиц и дворов стал самым популярным в разделе петиций на сайте горсовета Харькова.
20 октября харьковчане создали очередные две петиции, посвященные теме борьбы со мраком на улицах.
«Предлагаю синхронизировать график работы наружного освещения с комендантским часом, то есть проводить отключение с 23:00, — пишет автор одного из обращений Александр Киселев. — Харьков – единственный областной центр Украины, где это делается так рано и почти за два часа до комендантского часа. Это негативно влияет на криминогенное состояние, мешает работе бизнеса и вредит комфорту харьковчан».
В целом вопросам освещения улиц и дворов посвящена практически половина публичных обращений жителей Харькова в мэрию — восемь из 20 петиций, сбор голосов под которыми еще открыт.
Наиболее активно апеллируют к мэрии жители Северной Салтовки. 20 октября они зарегистрировали уже пятую петицию по этому поводу.
«Просим рассмотреть возможность подключения (восстановления) освещения придомовой территории Северной Салтовки 2, а именно улицы Гвардвойцев-Широнинцев, дома 111 и 113, дороги, ведущей в филиал детской поликлиники 23, открывающейся для всех жителей Северной Салтовки 1, 2, 3, 4, 5 независимо от возраста — пока дорога полностью во тьме! Приближается зима — темное время года, тяжело маме с ребенком и старенькой бабушке пройти к врачу!» — пишет автор очередной петиции с ником «Христя1209».
Читайте также: «Что будем делать без света сутки или двое на Харьковщине». Советы Синегубова
Напомним, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Ближе всех к этом результату в данный момент петиция «Уличное освещение Северной Салтовки», которая набрала 556 голосов. Впереди у нее — еще 71 день для сбора подписей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: мэрия, освещение, петиция, свет, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Недовольны уличным освещением: мэрию Харькова атакуют петициями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 20:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сокращением продолжительности светового дня вопрос освещения улиц и дворов стал самым популярным в разделе петиций на сайте горсовета Харькова".