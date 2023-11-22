В ответ на петицию. Энергетики чинят освещение на Северной Салтовке в Харькове

Специалисты КП «Горсвет» восстанавливают электросети и наружное освещение вдоль проезжей части ул. Дружбы Народов на Северной Салтовке, сообщили в мэрии.

Там коммунальщики заменили 9 светильников и 430 м электросетей, которые повреждены в результате обстрелов. Всего на этом участке около 1 км электросетей и 31 светильник. Сейчас специалисты включают наружное освещение в тестовом режиме.

С начала полномасштабного вторжения в Киевском районе из-за обстрелов повреждены более половины сетей наружного освещения – около 7 тыс. светильников и 180 км электросетей. Сейчас после ремонта работают 85% сетей наружного освещения центральной части и красных линий района.