В ответ на петицию. Энергетики чинят освещение на Северной Салтовке в Харькове
Специалисты КП «Горсвет» восстанавливают электросети и наружное освещение вдоль проезжей части ул. Дружбы Народов на Северной Салтовке, сообщили в мэрии.
Там коммунальщики заменили 9 светильников и 430 м электросетей, которые повреждены в результате обстрелов. Всего на этом участке около 1 км электросетей и 31 светильник. Сейчас специалисты включают наружное освещение в тестовом режиме.
С начала полномасштабного вторжения в Киевском районе из-за обстрелов повреждены более половины сетей наружного освещения – около 7 тыс. светильников и 180 км электросетей. Сейчас после ремонта работают 85% сетей наружного освещения центральной части и красных линий района.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП «Горсвет», освещение, ремонт, свет, светильники, северная салтовка, Харьков., электросеть;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Горсвет» восстанавливают электросети и наружное освещение вдоль проезжей части ул. Дружбы Народов на Северной Салтовке, сообщили в мэрии.".