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В ответ на петицию. Энергетики чинят освещение на Северной Салтовке в Харькове

Общество 17:21   22.11.2023
Оксана Якушко
В ответ на петицию. Энергетики чинят освещение на Северной Салтовке в Харькове

Специалисты КП «Горсвет» восстанавливают электросети и наружное освещение вдоль проезжей части ул. Дружбы Народов на Северной Салтовке, сообщили в мэрии.

Там коммунальщики заменили 9 светильников и 430 м электросетей, которые повреждены в результате обстрелов. Всего на этом участке около 1 км электросетей и 31 светильник. Сейчас специалисты включают наружное освещение в тестовом режиме.

С начала полномасштабного вторжения в Киевском районе из-за обстрелов повреждены более половины сетей наружного освещения – около 7 тыс. светильников и 180 км электросетей. Сейчас после ремонта работают 85% сетей наружного освещения центральной части и красных линий района.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 17:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Горсвет» восстанавливают электросети и наружное освещение вдоль проезжей части ул. Дружбы Народов на Северной Салтовке, сообщили в мэрии.".