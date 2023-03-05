На Харьковщину залетели вражеские беспилотники Shahed — Мельник
Российские беспилотники Shahed около 22:30 5 марта были замечены над Харьковской областью, в районе города Мерефа, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Два вражеских БпЛА Shahed движутся в направлении Харьковской области. Не игнорируйте тревогу!», — написал Мельник в 22:22.
В 22:32 он сообщил, что беспилотники летят в районе города Мерефа.
Дроны в районах Балаклеи и Змиева — обезврежены, написал начальник Харьковского гарнизона в 23:30.
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:35.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 23:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники Shahed около 22:30 5 марта были замечены над Харьковской областью, в районе города Мерефа, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".