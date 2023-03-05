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На Харьковщину залетели вражеские беспилотники Shahed — Мельник

Происшествия 23:34   05.03.2023
Елена Нагорная
На Харьковщину залетели вражеские беспилотники Shahed — Мельник

Российские беспилотники Shahed около 22:30 5 марта были замечены над Харьковской областью, в районе города Мерефа, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Два вражеских БпЛА Shahed движутся в направлении Харьковской области. Не игнорируйте тревогу!», — написал Мельник в 22:22.

В 22:32 он сообщил, что беспилотники летят в районе города Мерефа.

Дроны в районах Балаклеи и Змиева — обезврежены, написал начальник Харьковского гарнизона в 23:30.

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 21:35.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 23:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники Shahed около 22:30 5 марта были замечены над Харьковской областью, в районе города Мерефа, сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".