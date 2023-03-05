На Харківщину залетіли ворожі безпілотники Shahed – Мельник

Російські безпілотники Shahed близько 22:30 5 березня були помічені над Харківською областю, в районі міста Мерефа, повідомляє начальник Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Два ворожі БпЛА Shahed рухаються у напрямку Харківської області. Не ігноруйте тривогу!”, – написав Мельник о 22:22.

О 22:32 він повідомив, що безпілотники летять у районі міста Мерефа.

Дрони в районах Балаклії та Змійова – знешкоджені, написав начальник Харківського гарнізону о 23:30.

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 21:35.