Пострадали коммуникации и дома. РФ обстреляла село на Харьковщине из РСЗО

Несколько часов назад враг обстрелял село Казачья Лопань из реактивной артиллерии, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«В результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электические коммуникации в разных частях поселка. По предварительной информации, раненых или погибших нет», — рассказал Задоренко.