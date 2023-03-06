Пострадали коммуникации и дома. РФ обстреляла село на Харьковщине из РСЗО
Фото: ГУНП в Харьковской области
Несколько часов назад враг обстрелял село Казачья Лопань из реактивной артиллерии, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.
«В результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электические коммуникации в разных частях поселка. По предварительной информации, раненых или погибших нет», — рассказал Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 14:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько часов назад враг совершил массированный террористический обстрелявший село Казачья Лопань из реактивной артиллерии, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.".