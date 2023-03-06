Супруги на Харьковщине погибли от попадания ПТУР по их авто — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности трагедии, случившейся 5 марта на Харьковщине. Он также проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.
«В с. Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Ред.), попал в гражданский автомобиль «Нива». Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.
О трагедии накануне сообщала Харьковская областная прокуратура. По данным прокуроров, семейная пара погибла на месте. От автомобиля практически ничего не осталось.
Начальник ХОВА сообщил, что враг продолжает обстреливать населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
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«В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар. В течение вчерашнего дня враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двуречная Купянского района», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности трагедии, случившейся 5 марта на Харьковщине. Он также проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки".