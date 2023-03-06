Враг за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах на Купянском и Слобожанском направлениях. Информации об атаках врага на Харьковщине за минувшие сутки нет.
«В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огурцово. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
В ГШ подчеркнули, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях отбили более 95 атак противника. Населенные пункты Харьковщины среди тех, которые атаковали оккупационные войска не упомянуты.
Читайте также: «KRAKEN» дроном взорвал башню наблюдения в Брянской области (видео)
В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 27 авиационных и 4 ракетных удара, а также произвела более 70 обстрелов из РСЗО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Враг за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах на Купянском и Слобожанском направлениях. Информации об атаках врага на Харьковщине за минувшие сутки нет".