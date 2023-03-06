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Враг за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:14   06.03.2023
Оксана Горун
Враг за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах на Купянском и Слобожанском направлениях. Информации об атаках врага на Харьковщине за минувшие сутки нет.

«В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огурцово. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В ГШ подчеркнули, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях отбили более 95 атак противника. Населенные пункты Харьковщины среди тех, которые атаковали оккупационные войска не упомянуты.

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В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 27 авиационных и 4 ракетных удара, а также произвела более 70 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах на Купянском и Слобожанском направлениях. Информации об атаках врага на Харьковщине за минувшие сутки нет".