Враг за сутки обстрелял 11 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах на Купянском и Слобожанском направлениях. Информации об атаках врага на Харьковщине за минувшие сутки нет.

«В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огурцово. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В ГШ подчеркнули, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях отбили более 95 атак противника. Населенные пункты Харьковщины среди тех, которые атаковали оккупационные войска не упомянуты.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки армия РФ нанесла 27 авиационных и 4 ракетных удара, а также произвела более 70 обстрелов из РСЗО.