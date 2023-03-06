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Ворог за добу обстріляв 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:14   06.03.2023
Оксана Горун
Ворог за добу обстріляв 11 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли на Куп’янському та Слобожанському напрямках. Інформації про атаки ворога на Харківщині минулої доби немає.

Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області”, – повідомили у ранковому зведенні Генштабу.

У ГШ наголосили, що противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби на цих напрямках відбили понад 95 атак противника. Населені пункти Харківщини серед тих, що атакували окупаційні війська, не згадані.

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Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала 27 авіаційних та 4 ракетних ударів, а також здійснила понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 07:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли на Куп’янському та Слобожанському напрямках. Інформації про атаки ворога на Харківщині минулої доби немає".