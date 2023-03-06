Подружжя на Харківщині загинуло від влучання ПТУР по їхньому авто – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці трагедії, що сталася 5 березня на Харківщині. Він також поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу.
“Біля с. Бударки Чугуївського району російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль “Нива”. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Про трагедію напередодні повідомляла Харківська обласна прокуратура. За даними прокурорів, сімейна пара загинула на місці. Від автомобіля практично нічого не лишилося.
Начальник ХОВА повідомив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
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“У Куп’янську обстрілами пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп’янського району”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці трагедії, що сталася 5 березня на Харківщині. Він також поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу".