Постраждали комунікації та будинки. РФ обстріляла село на Харківщині із РСЗВ

Кілька годин тому ворог обстріляв село Козача Лопань із реактивної артилерії, повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«Внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електичні комунікації у різних частинах селища. За попередньою інформацією поранених або загиблих немає», – розповів Задоренко.