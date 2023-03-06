Постраждали комунікації та будинки. РФ обстріляла село на Харківщині із РСЗВ
Кілька годин тому ворог обстріляв село Козача Лопань із реактивної артилерії, повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
«Внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електичні комунікації у різних частинах селища. За попередньою інформацією поранених або загиблих немає», – розповів Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 14:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кілька годин тому ворог здійснив масований терористичний обстріляв село Козача Лопань із реактивної артилерії, повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.".