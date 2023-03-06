Россияне вновь пытались наступать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток. Также враг вел безуспешные наступательные действия в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. На Харьковщине обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка, Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Волчанск и Бударки.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, добавили в Генштабе.