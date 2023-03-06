Росіяни знову намагалися наступати в районі Гряниківки на Харківщині – Генштаб
Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби. Також ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли у Генштабі.
На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. На Харківщині обстріляні з артилерії райони населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ та Бударки.
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Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України, додали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 20:01;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби. Також ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".