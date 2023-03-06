Росіяни знову намагалися наступати в районі Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби. Також ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли у Генштабі.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. На Харківщині обстріляні з артилерії райони населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ та Бударки.

Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України, додали в Генштабі.