Сили РФ втратять ініціативу в Україні протягом найближчих місяців – ISW
Окупаційна армія РФ взимку перехопила ініціативу у війні, але не змогла нею скористатися. Три наступальні операції російських сил підходять до кульмінації, вважають аналітики Інституту Вивчення війни (ISW).
“Раніше ISW констатував, що російські сили повернули собі ініціативу в Україні станом на 8 лютого, але з того часу російські сили не змогли скористатися цією ініціативою, щоб досягти якихось значних успіхів в оперативному відношенні. Російські сили, ймовірно, втратить ініціативу в Україні найближчими місяцями через ймовірну кульмінацію їхніх трьох основних наступальних операцій”, — повідомили у зведенні ISW за 5 березня.
Три наступальні операції, про які йдеться, — це атаки в районі Бахмута, Вугледара та Луганської області. При цьому наступ під Вугледаром американські аналітики назвали таким, що завершився. На Луганщині – таким, що зупинилося. А в районі Бахмута – тим, хто наближається до “неминучої кульмінації”. Невдачі армії РФ у наступах, на думку аналітиків, створюють добрі умови для контрнаступу Сил оборони України.
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“Українські сили раніше перехоплювали ініціативу після кульмінації російського наступу щодо захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська в липні 2022 року. А через кілька місяців провели контрнаступальні операції, внаслідок яких було звільнено великі ділянки території у Харківській та Херсонській областях. Кульмінація нинішніх трьох наступальних операцій дозволить українським силам розпочати контрнаступ у будь-якому місці вздовж лінії фронту, яке вони вважатимуть таким, що найбільш підходить для подібних операцій, – відзначили експерти. – Високі втрати живої сили та техніки, які російські військові витратили на невдалі наступальні операції в Луганській і західній частині Донецької областей, а також на незначне в оперативному відношенні місто Бахмут, підуть на користь цим, ймовірно, майбутнім українським контрнаступам”.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупаційна армія РФ взимку перехопила ініціативу у війні, але не змогла нею скористатися. Три наступальні операції російських сил підходять до кульмінації, вважають аналітики Інституту Вивчення війни (ISW)".