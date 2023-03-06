Силы РФ потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы — ISW

Оккупационная армия РФ зимой перехватила инициативу в войне, но не смогла ею воспользоваться. Три наступательные операции российских сил подходят к кульминации, считают аналитики Института Изучения войны (ISW).

«Ранее ISW констатировал, что российские силы вернули себе инициативу в Украине по состоянию на 8 февраля, но с тех пор российские силы не смогли воспользоваться этой инициативой, чтобы добиться каких-либо значительных успехов в оперативном отношении. Российские силы, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за вероятной кульминации их трех основных наступательных операций», — сообщили в сводке ISW за 5 марта.

Три наступательные операции, о которых идет речь, — это атаки в районе Бахмута, Угледара и в Луганской области. При этом наступление под Угледаром американские аналитики назвали завершившимся. На Луганщине — остановившемся. А в районе Бахмута — приближающимся к «неизбежной кульминации». Неудачи армии РФ в наступлениях, по мнению аналитиков, создают хорошие условия для контрнаступления Сил обороны Украины.

«Украинские силы ранее перехватывали инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2022 года. А спустя несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие участки территории в Харьковской и Херсонской областях. Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций, — отметили эксперты. — Высокие затраты в живой силе и технике, которые российские военные потратили в неудачных наступательных операциях в Луганской и западной части Донецкой областей, а также в незначительном в оперативном отношении городе Бахмут, принесут пользу этим вероятным предстоящим украинским контрнаступлениям».