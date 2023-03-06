В Двуречной могут быть раненые, в Казачьей Лопани ударили по ГСЧС — Синегубов

6 марта российские военные обстреляли из РСЗО «Град» поселок Казачья Лопань Харьковского района. Также под ударом был поселок Двуречная Купянского района. Во втором случае могут быть пострадавшие.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Населенный пункт Казачья Лопань сегодня обстрелял враг из РСЗО «Град». Это фактически был центр населенного пункта. Пострадали школа, детский сад, больница. Удар пришелся также и на место расположения подразделений ГСЧС. Этот обстрел, по нашим данным, без жертв. Однако сейчас все службы продолжают работать над ликвидацией последствий», — рассказал Синегубов.

По его словам, под обстрелами также были Чугуевский и Купянский районы, в частности, поселок Двуречная.

«Страдает центр этого населенного пункта. Есть данные о пострадавших, однако сможем более тщательно выяснить после завершения обстрелов, когда наши подразделения выедут на место», — отметил Синегубов.