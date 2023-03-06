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У Дворічній можуть бути поранені, у Козачій Лопані вдарили по ДСНС – Синєгубов

Події 17:57   06.03.2023
Олена Нагорна
У Дворічній можуть бути поранені, у Козачій Лопані вдарили по ДСНС – Синєгубов

6 березня російські військові обстріляли з РСЗВ “Град” селище Козача Лопань Харківського району. Також під ударом було селище Дворічна Куп’янського району – там можуть бути постраждалі. 

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у етері національного телемарафону.

“Населений пункт Козача Лопань сьогодні обстріляв ворог із РСЗВ “Град”. Це фактично був центр населеного пункту. Постраждали школа, дитячий садочок, лікарня. Удар прийшовся також і на місце розташування підрозділів ДСНС. Цей обстріл, за нашими даними, без жертв. Однак наразі всі служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків”, – розповів Синєгубов.

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За його словами, під обстрілами також були Чугуївський та Куп’янський райони, зокрема селище Дворічна.

“Страждає центр цього населеного пункту. Є дані щодо постраждалих осіб, однак зможемо більш ретельно з’ясувати після завершення обстрілів, коли наші підрозділи виїдуть на місце”, – зазначив Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 17:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 березня російські військові обстріляли з РСЗВ “Град” селище Козача Лопань Харківського району. Також під ударом було селище Дворічна Куп’янського району – там можуть бути постраждалі. ".