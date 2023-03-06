Во вторник один из харьковских трамваев будет ходить по-другому
Во вторник, 7 марта, с 9:00 до 15:00 трамвай №8 в Харькове временно изменит маршрут.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
В указанное время будет проводиться ремонт трамвайного пути, поэтому движение электротранспорта запретят по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова, и по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Плехановской.
В это время трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – парк Машиностроителей.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 марта, с 9:00 до 15:00 трамвай №8 в Харькове временно изменит маршрут.".