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Во вторник один из харьковских трамваев будет ходить по-другому

Происшествия 18:59   06.03.2023
Елена Нагорная
Во вторник один из харьковских трамваев будет ходить по-другому

Во вторник, 7 марта, с 9:00 до 15:00 трамвай №8 в Харькове временно изменит маршрут.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

В указанное время будет проводиться ремонт трамвайного пути, поэтому движение электротранспорта запретят по пр. Героев Сталинграда, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова, и по ул. Морозова, на участке от пр. Героев Сталинграда до ул. Плехановской.

В это время трамвай №8 будет курсировать так: разворотный круг «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – парк Машиностроителей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 7 марта, с 9:00 до 15:00 трамвай №8 в Харькове временно изменит маршрут.".