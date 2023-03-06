У вівторок один із харківських трамваїв ходитиме по-іншому
У вівторок, 7 березня, з 9:00 до 15:00 трамвай №8 у Харкові тимчасово змінить маршрут.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
У зазначений час проводитиметься ремонт трамвайної колії, тому рух електротранспорту заборонять по пр. Героїв Сталінграда, на ділянці від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Плеханівської.
У цей час трамвай №8 курсуватиме так: розворотне коло «602 м/р» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 7 березня, з 9:00 до 15:00 трамвай №8 у Харкові тимчасово змінить маршрут.".