За $5000 вывозили мужчин за границу: харьковская полиция разоблачила деятелей

Группа переправляла мужчин через государственную границу в Молдову. Злоумышленников задержали во время следственного эксперимента сотрудники полиции Харьковской и Полтавской областей вместе с прокурорами.

«Стоимость услуги составляла 5 тысяч долларов США с необходимостью предварительного внесения аванса в размере 500 долларов США на банковскую карту одного из участников преступной группы», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области о расценках на уход от мобилизации.

Очередная группа «бизнесменов» переправляла мужчин из Черновицкой области в Республику Молдова.

Процесс был налажен следующим образом.

«Сначала с потенциальными клиентами общалась 49-летняя женщина, которая в дальнейшем передавала всю необходимую информацию организатору. Он, в свою очередь, обсуждал меры безопасности и конспирации с «беглецами». Цена «побега» составляла 5000 долларов США: из них 500 долларов США сначала отправлялись на банковскую карту, предоставляемую 33-летним организатором. Остальную часть суммы необходимо было передать доверенному лицу после пересечения границы, — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — Далее военнообязанные приезжали в Черновицкую область, где их встречали подельники харьковчанина — 29-летний и 22-летний мужчины. Оба — жители этой области, поэтому хорошо понимали, как на местности избежать контроля украинских пограничников. Кроме того, 29-летний мужчина является государственным служащим ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области и осуществляет деятельность на пограничном пункте».

Двух «предпринимателей» — 22-летнего и 29-летнего мужчин — задержали в трех километрах от госграницы. Они должны были переправить «клиента».

«22-летнему нарушителю, непосредственно довезшему «клиента» до дамбы, сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 («незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины», — отметили полицейские.

Также в «бизнесе» была задействована 49-летняя женщина. Она давала советы и указания исполнителям, а также контактировала с другими участниками группы. Ей сообщили о подозрении по той же статье УК.

«Относительно 33-летнего нарушителя установлено, что он находится вне Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в установленном законом порядке», — сообщили в ГУНП в Харьковской области.