За $5000 вивозили чоловіків за кордон: харківська поліція викрила діячів
Група переправляла чоловіків через державний кордон до Молдови. Зловмисників затримали під час слідчого експерименту співробітники поліції Харківської та Полтавської областей разом із прокурорами.
“Вартість послуги складала 5 тисяч доларів США з необхідністю попереднього внесення авансу у розмірі 500 доларів США на банківську картку одного з учасників злочинної групи”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області про розцінки на уникнення мобілізації.
Чергова група “бізнесменів” переправляла чоловіків із Чернівецької області до Республіки Молдова.
Процес був налагоджений в такий спосіб.
“Спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 49-річна жінка, яка надалі передавала всю необхідну інформацію організатору. Він, своєю чергою, обговорював заходи безпеки та конспірації з “втікачами”. Ціна “втечі” складала 5000 доларів США: з них 500 доларів США спочатку відправлялись на банківську карту, що надавав 33-річний організатор. Іншу частину суми необхідно було передати довіреній особі після перетину кордону, — повідомили подробиці.у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. — Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 22-річний чоловіки. Обидва — мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників. Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті“.
Двох “підприємців” – 22-річного та 29-річного чоловіків – затримали за три кілометри від держкордону. Вони мали переправити “клієнта”.
“22-річному порушнику, який безпосередньо довіз “клієнта” до дамби, повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (“незаконне переправлення осіб через державний кордон України”) Кримінального кодексу України”, – зазначили поліцейські.
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Також у “бізнесі” була задіяна 49-річна жінка. Вона давала поради та вказівки виконавцям, а також контактувала з іншими учасниками групи. Їй повідомили про підозру за тією самою статтею КК.
“Щодо 33-річного порушника встановлено, що він знаходиться поза Україною. Вирішується питання про сповіщення йому про підозру в установленому законом порядку”, – повідомили в ГУНП у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група переправляла чоловіків через державний кордон до Молдови. Зловмисників затримали під час слідчого експерименту співробітники поліції Харківської та Полтавської областей разом із прокурорами".