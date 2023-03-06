За $5000 вивозили чоловіків за кордон: харківська поліція викрила діячів

Група переправляла чоловіків через державний кордон до Молдови. Зловмисників затримали під час слідчого експерименту співробітники поліції Харківської та Полтавської областей разом із прокурорами.

“Вартість послуги складала 5 тисяч доларів США з необхідністю попереднього внесення авансу у розмірі 500 доларів США на банківську картку одного з учасників злочинної групи”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області про розцінки на уникнення мобілізації.

Чергова група “бізнесменів” переправляла чоловіків із Чернівецької області до Республіки Молдова.

Процес був налагоджений в такий спосіб.

“Спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 49-річна жінка, яка надалі передавала всю необхідну інформацію організатору. Він, своєю чергою, обговорював заходи безпеки та конспірації з “втікачами”. Ціна “втечі” складала 5000 доларів США: з них 500 доларів США спочатку відправлялись на банківську карту, що надавав 33-річний організатор. Іншу частину суми необхідно було передати довіреній особі після перетину кордону, — повідомили подробиці.у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. — Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 22-річний чоловіки. Обидва — мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників. Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті“.

Двох “підприємців” – 22-річного та 29-річного чоловіків – затримали за три кілометри від держкордону. Вони мали переправити “клієнта”.

“22-річному порушнику, який безпосередньо довіз “клієнта” до дамби, повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 332 (“незаконне переправлення осіб через державний кордон України”) Кримінального кодексу України”, – зазначили поліцейські.

Також у “бізнесі” була задіяна 49-річна жінка. Вона давала поради та вказівки виконавцям, а також контактувала з іншими учасниками групи. Їй повідомили про підозру за тією самою статтею КК.

“Щодо 33-річного порушника встановлено, що він знаходиться поза Україною. Вирішується питання про сповіщення йому про підозру в установленому законом порядку”, – повідомили в ГУНП у Харківській області.