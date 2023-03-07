Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

Враг обстрелял районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области и вел безуспешные наступательные действия в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Основные усилия армия РФ и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Табаевка и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное.

Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.