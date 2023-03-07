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Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:27   07.03.2023
Елена Нагорная
Армия РФ вновь пыталась атаковать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб

Враг обстрелял районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области и вел безуспешные наступательные действия в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. 

«Основные усилия армия РФ и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Табаевка и Крохмальное.

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На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Красное, Зеленое, Анискино, Двуречная и Западное.

Угроза российских ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 18:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг обстрелял районы не менее 12 населенных пунктов Харьковской области и вел безуспешные наступательные действия в направлении села Гряниковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00. ".