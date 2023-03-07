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Армія РФ знову намагалася наступати біля Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Події 18:27   07.03.2023
Олена Нагорна
Армія РФ знову намагалася наступати біля Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Ворог обстріляв райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області та вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00. 

“Основні зусилля армія РФ і надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли у Генштабі.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Табаївка та Крохмальне.

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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне.

Загроза російських ракетних ударів залишається значною на всій території України, попереджають у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 18:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області та вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00. ".