Армія РФ знову намагалася наступати біля Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Ворог обстріляв райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області та вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля армія РФ і надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли у Генштабі.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Табаївка та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне.

Загроза російських ракетних ударів залишається значною на всій території України, попереджають у Генштабі.