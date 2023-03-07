Армія РФ знову намагалася наступати біля Гряниківки на Харківщині – Генштаб
Ворог обстріляв райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області та вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
“Основні зусилля армія РФ і надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли у Генштабі.
На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону українських військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Невського та Спірного. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Табаївка та Крохмальне.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Анискине, Дворічна і Западне.
Загроза російських ракетних ударів залишається значною на всій території України, попереджають у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог обстріляв райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області та вів безуспішні наступальні дії у напрямку села Гряниківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00. ".