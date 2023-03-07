Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про те, що за минулу добу ворог здійснив понад 140 атак, у тому числі – на Харківщині. Також продовжились обстріли.

“Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника“, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу.

Серед населених пунктів, які атакували – і село Гряниківка на Харківщині.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ”, – зазначили в ГШ.

Протягом доби тривали ворожі обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів. Зафіксували удари наступним селам та селищам: Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Бударки, Путникове, Фіголовка, Дворічна, Гряниківка та Крохмальне, а також по місту Вовчанськ.

Загалом територією України ворог завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Під час авіаударів, зокрема, використали 11 БпЛА типу “Shahed-136”. Дев’ять із них збили Сили оборони. Також армія РФ здійснила 59 обстрілів із РСЗВ.