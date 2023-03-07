Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о том, что за минувшие сутки враг предприянял более 140 атак, в том числе — на Харьковщине. Также продолжились обстрелы.

«Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили на них более 140 атак противника», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.

Среди населенных пунктов, которые атаковали — и село Гряниковка на Харьковщине.

«На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск», — отметили в ГШ.

В течение суток продолжались вражеские обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов. Зафиксировали удары следующим селам и поселкам: Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Огурцово, Бударки, Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное, а также по городу Волчанск.

В целом по территории Украины враг нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов. Во время авиаударов, в том числе, использовали 11 БпЛА типа «Shahed-136». Девять из них сбили Силы обороны. Также армия РФ произвела 59 обстрелов из РСЗО.