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Из-за российских обстрелов на Харьковщине случились два пожара — ГСЧС

Происшествия 07:48   07.03.2023
Оксана Горун
Из-за российских обстрелов на Харьковщине случились два пожара — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах в Казачьей Лопани и «прилетах» в Волчанске и ближайших селах.

По данным спасателей, за сутки из-за вражеских обстрелов, в регионе возникли два пожара — оба в частном секторе поселка Казачья Лопань.

«В результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Дергачевской громады произошло два пожара в частном секторе. В одном из случаев горели гараж и автомобиль на площади 40 кв. м. В другом – крыша жилого дома на площади 80 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также «прилеты» (правда, без пожаров) зафиксировали в Волчанске.

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    • «Спасатели из Волчанска выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Волчанске обнаружены повреждения трех частных домовладений, в селе Лиман – учебного заведения, частного дома, а также селах Лиман и Графское найдены снаряды в РСЗО. Пострадавшие не обнаружены», — сообщили спасатели.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 07:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах в Казачьей Лопани и «прилетах» в Волчанске и ближайших селах".