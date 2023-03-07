Из-за российских обстрелов на Харьковщине случились два пожара — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах в Казачьей Лопани и «прилетах» в Волчанске и ближайших селах.

По данным спасателей, за сутки из-за вражеских обстрелов, в регионе возникли два пожара — оба в частном секторе поселка Казачья Лопань.

«В результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Дергачевской громады произошло два пожара в частном секторе. В одном из случаев горели гараж и автомобиль на площади 40 кв. м. В другом – крыша жилого дома на площади 80 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также «прилеты» (правда, без пожаров) зафиксировали в Волчанске.

«Спасатели из Волчанска выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Волчанске обнаружены повреждения трех частных домовладений, в селе Лиман – учебного заведения, частного дома, а также селах Лиман и Графское найдены снаряды в РСЗО. Пострадавшие не обнаружены», — сообщили спасатели.