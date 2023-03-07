Через російські обстріли на Харківщині сталися дві пожежі – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі в Козачій Лопані та “прильоти” у Вовчанську та найближчих селах.

За даними рятувальників, за добу через ворожі обстріли, в регіоні виникли дві пожежі – обидві в приватному секторі селища Козача Лопань.

“У результаті артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади сталося дві пожежі в приватному секторі. В одному з випадків горіли гараж та автомобіль на площі 40 кв. м. В іншому – дах житлового будинку на площі 80 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також “прильоти” (щоправда, без пожеж) зафіксували у Вовчанську.

“Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У м. Вовчанську виявлені пошкодження 3 приватних домоволодінь, у с. Лиман – навчального закладу, приватного будинку, а також у с. Лиман і с. Графське знайдено снаряди до РСЗВ. Постраждалих не виявлено”, – повідомили рятувальники.