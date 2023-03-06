Артобстріл Козачої Лопані: ДСНС показала розбиті та згорілі будинки (фото)

Вранці 6 березня внаслідок артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківської області було пошкоджено десять приватних осель, дві з них – горіли.

В одному з випадків горіли гараж та автомобіль на площі 40 квадратних метрів, у другому – дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Останній осередок горіння було ліквідовано о 13:36. За попередніми даними, постраждалих немає.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області