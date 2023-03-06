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Артобстріл Козачої Лопані: ДСНС показала розбиті та згорілі будинки (фото)

Події 21:10   06.03.2023
Олена Нагорна
Артобстріл Козачої Лопані: ДСНС показала розбиті та згорілі будинки (фото)

Вранці 6 березня внаслідок артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківської області було пошкоджено десять приватних осель, дві з них – горіли.

В одному з випадків горіли гараж та автомобіль на площі 40 квадратних метрів, у другому – дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

Останній осередок горіння було ліквідовано о 13:36. За попередніми даними, постраждалих немає.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 21:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 березня внаслідок артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківської області було пошкоджено десять приватних осель, дві з них – горіли.".