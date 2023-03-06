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Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)

Происшествия 21:10   06.03.2023
Елена Нагорная
Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 6 марта в результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Харьковской области были повреждены десять частных домовладений, два из них — горели.

В одном из случаев горели гараж и автомобиль на площади 40 квадратных метров, во втором — крыша жилого дома на площади 80 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Последний очаг горения был ликвидирован в 13:36. По предварительным данным, пострадавших нет.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 21:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 марта в результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Харьковской области были повреждены десять частных домовладений, два из них — горели.".