Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)

Утром 6 марта в результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Харьковской области были повреждены десять частных домовладений, два из них — горели.

В одном из случаев горели гараж и автомобиль на площади 40 квадратных метров, во втором — крыша жилого дома на площади 80 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Последний очаг горения был ликвидирован в 13:36. По предварительным данным, пострадавших нет.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области