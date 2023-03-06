Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Утром 6 марта в результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Харьковской области были повреждены десять частных домовладений, два из них — горели.
В одном из случаев горели гараж и автомобиль на площади 40 квадратных метров, во втором — крыша жилого дома на площади 80 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Последний очаг горения был ликвидирован в 13:36. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: В Двуречной могут быть раненые, в Казачьей Лопани ударили по ГСЧС — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 21:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 6 марта в результате артиллерийского удара по поселку Казачья Лопань Харьковской области были повреждены десять частных домовладений, два из них — горели.".