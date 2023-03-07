Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада
Государство потеряло почти 1,5 млн грн, но ремонт детсада в Мерефе не выполнили полностью подрядчики, поэтому в служебной халатности подозревают предпринимателя, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Директор предприятия — инженер технического надзора и должен был контролировать реконструкцию здания детского сада в Мерефе.
Однако он, зная, что предприятие не выполнило работы в полном объеме и не отвечает требованиям строительства, заверил своей личной подписью и печатью официальные документы. Это привело к тому, что на счет предприятия безосновательно перечислили бюджетные — почти 1,5 млн. гривен.
Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору ООО в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Досудебное расследование проводит СО ОП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.
Читайте также: Начальника харьковского КП подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 12:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство потеряло почти 1,5 млн грн, но ремонт детсада в Мерефе не выполнили полностью подрядчики, поэтому в служебной халатности подозревают предпринимателя, сообщила Харьковская областная прокуратура.".