Live
  • Вторник 07.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.91
    • 🟢

Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада

Происшествия 12:42   07.03.2023
Оксана Якушко
Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада

Государство потеряло почти 1,5 млн грн, но ремонт детсада в Мерефе не выполнили полностью подрядчики, поэтому в служебной халатности подозревают предпринимателя, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Директор предприятия — инженер технического надзора и должен был контролировать реконструкцию здания детского сада в Мерефе.

Однако он, зная, что предприятие не выполнило работы в полном объеме и не отвечает требованиям строительства, заверил своей личной подписью и печатью официальные документы. Это привело к тому, что на счет предприятия безосновательно перечислили бюджетные — почти 1,5 млн. гривен.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору ООО в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО ОП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

Читайте также: Начальника харьковского КП подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

10:01
В ХОВА рассказали об «Армии восстановления»: сколько платят, дает ли отсрочку
08:14
Три жителя Харьковщины умерли от гриппа
21:36
Филантроп из США готов инвестировать в дороги и мосты Харьковщины — Синегубов
21:10
Артобстрел Казачьей Лопани: ГСЧС показала разбитые и горевшие дома (фото)
20:47
«Гвардия наступления»: чему учат будущих штурмовиков на Харьковщине (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Государство потеряло почти 1,5 млн грн, но ремонт детсада в Мерефе не выполнили полностью подрядчики, поэтому в служебной халатности подозревают предпринимателя, сообщила Харьковская областная прокуратура.".