Под Харьковом мужчина получил 1,5 млн. гривен за невыполненный ремонт детсада

Государство потеряло почти 1,5 млн грн, но ремонт детсада в Мерефе не выполнили полностью подрядчики, поэтому в служебной халатности подозревают предпринимателя, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Директор предприятия — инженер технического надзора и должен был контролировать реконструкцию здания детского сада в Мерефе.

Однако он, зная, что предприятие не выполнило работы в полном объеме и не отвечает требованиям строительства, заверил своей личной подписью и печатью официальные документы. Это привело к тому, что на счет предприятия безосновательно перечислили бюджетные — почти 1,5 млн. гривен.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении директору ООО в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование проводит СО ОП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Харьковской области.

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