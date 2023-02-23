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Начальника харьковского КП подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен

Происшествия 19:28   23.02.2023
Елена Нагорная
Начальника харьковского КП подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий Харькова в растрате почти 350 тысяч гривен средств КП.

По версии следствия, в 2020 году начальник КП заключил с директором ООО договор о поставках электрической энергии. При этом в течение года служащий заключал дополнительные соглашения с фирмой о повышении стоимости электроэнергии, хотя по факту подорожания не было, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Как следствие, подозреваемый безосновательно перечислил в пользу поставщика средства коммунального предприятия на общую сумму почти 350 тысяч гривен», — рассказали в прокуратуре.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Начальнику КП сообщили о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий Харькова в растрате почти 350 тысяч гривен средств КП.".