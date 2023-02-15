Руководство облсовета обратилось в СБУ из-за российского паспорта директора КП
Есть ли у руководителя коммунального предприятия Харьковского облсовета Сергея Шпаркого российский паспорт — такой запрос в СБУ направила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
Об этом сама Егорова-Луценко заявила на сессии облсовета 14 февраля. Видео этого эпизода сессии опубликовали в официальном telegram-канале партии ЕС в Харьковской области.
«Сергей Шпаркий, председатель «Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности» — уроженец Крыма, в 2018 году получил паспорт гражданина России, а в следующем — заграничный», — заявили представители «ЕС».
В самом видео — выступление депутата облсовета Аллы Ройтблат во время вчерашней сессии.
«У нас сегодня очень много не решенных вопросов по поводу председателей коммунальных предприятий. Я думаю, что большинство из вас видели в открытых источниках, что у нас сейчас даже директор коммунального предприятия по экологической безопасности, у которого якобы есть паспорт гражданина страны-агрессора — РФ. Поэтому давайте мы перед тем, как будем кого-то назначать, не понимая кого, давайте будем разбираться с теми руководителями КП, которые сейчас находятся неизвестно где и получают из бюджета средства», — заявила Ройтблат.
Отвечая ей, глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко сообщила, что уже обратилась с соответствующим запросом в СБУ.
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«Да, действительно, я увидела, в эти выходные в СМИ начали выкладывать информацию по поводу того, что руководитель коммунального предприятия нашего областного возможно имеет паспорт (РФ – ред.). Это копии этих документов. В понедельник мной был направлен запрос в СБУ, но хочу сказать также коротко, что данный руководитель последний раз сдавал в управление комимущества отчет в ноябре месяце, в котором отметил, что он находится на территории Украины, что его предприятие не финансируется из областного бюджета, и они сейчас работают дистанционно, и предприятие работает. В СБУ я лично уже обратилась по поводу данного факта», — сказала Егорова-Луценко.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 12:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть ли у руководителя коммунального предприятия Харьковского облсовета Сергея Шпаркого российский паспорт — такой запрос в СБУ направила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко".