Керівництво облради звернулося до СБУ через російський паспорт директора КП

Чи має керівник комунального підприємства Харківської облради Сергій Шпаркий російський паспорт – такий запит до СБУ направила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Про це сама Єгорова-Луценко заявила на сесії облради 14 лютого. Відео цього епізоду сесії опублікували в офіційному телеграм-каналі партії ЄС у Харківській області.

“Сергій Шпаркий, голова «Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки” — уродженець Криму, у 2018 році отримав паспорт громадянина рф, а наступного — закордонний”, – заявили представники “ЄС”.

У самому відео – виступ депутата облради Алли Ройтблат під час вчорашньої сесії.

“У нас сьогодні дуже багато не вирішених питань щодо голів комунальних підприємств. Я думаю, що більшість із вас бачили у відкритих джерелах, що у нас зараз навіть директор комунального підприємства з екологічної безпеки, у якого нібито є паспорт громадянина країни-агресора – РФ. Тому давайте ми перед тим, як будемо когось призначати, не розуміючи кого, давайте розбиратимемося з тими керівниками КП, які зараз знаходяться невідомо де й отримують з бюджету кошти”, – заявила Ройтблат.

Відповідаючи їй, голова облради Тетяна Єгорова-Луценко повідомила, що вже звернулася із відповідним запитом до СБУ.

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“Так, дійсно, я побачила, в ці вихідні у ЗМІ почали викладати інформацію з приводу того, що керівник комунального підприємства нашого обласного, можливо, має паспорт (РФ – ред.). Це копії цих документів. У понеділок мною був направлений запит до СБУ, але хочу сказати також коротко, що цей керівник останній раз здавав в управління коммайна звіт у листопаді місяці, в якому зазначив, що він знаходиться на території України, що його підприємство не фінансується з обласного бюджету, і вони зараз працюють дистанційно, і підприємство працює. У СБУ я особисто вже звернулася щодо цього факту”, — сказала Єгорова-Луценко.