Начальника харківського КП підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень

Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Харкова у розтраті майже 350 тисяч гривень коштів КП.

За версією слідства, у 2020 році начальник КП уклав з директором ТОВ договір щодо постачання електричної енергії. При цьому протягом року службовець укладав додаткові угоди з фірмою щодо підвищення вартості електроенергії, хоча за фактом подорожчання не було, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Як наслідок, підозрюваний безпідставно перерахував на користь постачальника кошти комунального підприємства на загальну суму майже 350 тисяч гривень”, – розповіли у прокуратурі.



Фото: Харківська облпрокуратура

Начальнику КП повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

