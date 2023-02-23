Начальника харківського КП підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень
Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Харкова у розтраті майже 350 тисяч гривень коштів КП.
За версією слідства, у 2020 році начальник КП уклав з директором ТОВ договір щодо постачання електричної енергії. При цьому протягом року службовець укладав додаткові угоди з фірмою щодо підвищення вартості електроенергії, хоча за фактом подорожчання не було, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Як наслідок, підозрюваний безпідставно перерахував на користь постачальника кошти комунального підприємства на загальну суму майже 350 тисяч гривень”, – розповіли у прокуратурі.
Фото: Харківська облпрокуратура
Начальнику КП повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 19:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Харкова у розтраті майже 350 тисяч гривень коштів КП.".