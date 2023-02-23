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Начальника харківського КП підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень

Події 19:28   23.02.2023
Олена Нагорна
Начальника харківського КП підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень

Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Харкова у розтраті майже 350 тисяч гривень коштів КП.

За версією слідства, у 2020 році начальник КП уклав з директором ТОВ договір щодо постачання електричної енергії. При цьому протягом року службовець укладав додаткові угоди з фірмою щодо підвищення вартості електроенергії, хоча за фактом подорожчання не було, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Як наслідок, підозрюваний безпідставно перерахував на користь постачальника кошти комунального підприємства на загальну суму майже 350 тисяч гривень”, – розповіли у прокуратурі.


Фото: Харківська облпрокуратура

Начальнику КП повідомили про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 19:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Харкова у розтраті майже 350 тисяч гривень коштів КП.".