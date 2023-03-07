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Під Харковом чоловік отримав 1,5 млн. гривень за невиконаний ремонт дитсадка

Події 12:42   07.03.2023
Оксана Якушко
Під Харковом чоловік отримав 1,5 млн. гривень за невиконаний ремонт дитсадка

Держава втратила майже 1,5 млн грн, але ремонт дитсадка у Мерефі не виконали повністю підрядники, тож у службовій недбалості підозрюють підприємця, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Директор підприємства є інженером технічного нагляду і повинен був контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у Мерефі.

Проте він, знаючи, що підприємством не виконало роботи в повному обсязі та вони не відповідають вимогам у галузі будівництва, засвідчив своїм особистим підписом та печаткою офіційні документи. Це призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно перерахували бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.

Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру директору ТОВ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава втратила майже 1,5 млн грн, але ремонт дитсадка у Мерефі не виконали повністю підрядники, тож у службовій недбалості підозрюють підприємця, повідомила Харківська обласна прокуратура.".