Під Харковом чоловік отримав 1,5 млн. гривень за невиконаний ремонт дитсадка

Держава втратила майже 1,5 млн грн, але ремонт дитсадка у Мерефі не виконали повністю підрядники, тож у службовій недбалості підозрюють підприємця, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Директор підприємства є інженером технічного нагляду і повинен був контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у Мерефі.

Проте він, знаючи, що підприємством не виконало роботи в повному обсязі та вони не відповідають вимогам у галузі будівництва, засвідчив своїм особистим підписом та печаткою офіційні документи. Це призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно перерахували бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.

Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру директору ТОВ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.