Під Харковом чоловік отримав 1,5 млн. гривень за невиконаний ремонт дитсадка
Держава втратила майже 1,5 млн грн, але ремонт дитсадка у Мерефі не виконали повністю підрядники, тож у службовій недбалості підозрюють підприємця, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Директор підприємства є інженером технічного нагляду і повинен був контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у Мерефі.
Проте він, знаючи, що підприємством не виконало роботи в повному обсязі та вони не відповідають вимогам у галузі будівництва, засвідчив своїм особистим підписом та печаткою офіційні документи. Це призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно перерахували бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.
Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру директору ТОВ у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 12:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Держава втратила майже 1,5 млн грн, але ремонт дитсадка у Мерефі не виконали повністю підрядники, тож у службовій недбалості підозрюють підприємця, повідомила Харківська обласна прокуратура.".