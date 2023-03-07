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Пострадавших от обстрелов в Харьковской области за сутки нет — Синегубов

Происшествия 08:44   07.03.2023
Оксана Горун
Пострадавших от обстрелов в Харьковской области за сутки нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг обстреливал приграничные и прифронтовые села и поселки области. Есть разрушения.

«В прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем оккупантов были пгт Казачья Лопань, г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

В частности, в Казачьей Лопани повреждено не менее четырех частных домов, пострадала местная пожарная часть. Возникли два пожара. В Лимане Волчанского района повреждено учебное заведение, а в самом Волчанске разрушены дома.

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    • «К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг обстреливал приграничные и прифронтовые села и поселки области. Есть разрушения.".