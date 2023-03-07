Пострадавших от обстрелов в Харьковской области за сутки нет — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг обстреливал приграничные и прифронтовые села и поселки области. Есть разрушения.

«В прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем оккупантов были пгт Казачья Лопань, г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

В частности, в Казачьей Лопани повреждено не менее четырех частных домов, пострадала местная пожарная часть. Возникли два пожара. В Лимане Волчанского района повреждено учебное заведение, а в самом Волчанске разрушены дома.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.