Пострадавших от обстрелов в Харьковской области за сутки нет — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг обстреливал приграничные и прифронтовые села и поселки области. Есть разрушения.
«В прошедшие сутки враг продолжал обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем оккупантов были пгт Казачья Лопань, г. Волчанск, пгт Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.
В частности, в Казачьей Лопани повреждено не менее четырех частных домов, пострадала местная пожарная часть. Возникли два пожара. В Лимане Волчанского района повреждено учебное заведение, а в самом Волчанске разрушены дома.
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«К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что враг обстреливал приграничные и прифронтовые села и поселки области. Есть разрушения.".