Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював прикордонні та прифронтові села та селища області. Є руйнування.
“Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Зокрема, в Козачій Лопані пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, постраждала місцева пожежна частина. Виникли дві пожежі. У Лимані Вовчанського району пошкоджено навчальний заклад, а у Вовчанську зруйновано будинки.
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“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював прикордонні та прифронтові села та селища області. Є руйнування".