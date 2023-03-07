Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював прикордонні та прифронтові села та селища області. Є руйнування.

“Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зокрема, в Козачій Лопані пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, постраждала місцева пожежна частина. Виникли дві пожежі. У Лимані Вовчанського району пошкоджено навчальний заклад, а у Вовчанську зруйновано будинки.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.