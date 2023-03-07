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Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – Синєгубов

Події 08:44   07.03.2023
Оксана Горун
Потерпілих від обстрілів на Харківщині за добу немає – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював прикордонні та прифронтові села та селища області. Є руйнування.

“Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зокрема, в Козачій Лопані пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, постраждала місцева пожежна частина. Виникли дві пожежі. У Лимані Вовчанського району пошкоджено навчальний заклад, а у Вовчанську зруйновано будинки.

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    • “На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог обстрілював прикордонні та прифронтові села та селища області. Є руйнування".