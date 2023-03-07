В Харькове 9 марта троллейбус в центре города временно сменит маршрут

В четверг, 9 марта, троллейбус №11 не будет ездить по привычному маршруту с 10:00 до 11:00 часов.

Маршрут троллейбуса №11 временно изменится из-за обрезки деревьев СКП «Харьковзеленстрой» по ул. Конева на участке от ул. Полтавский Шлях к ул. Малой Гончаровской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

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