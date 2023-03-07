Live
  • Вівторок 07.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.91
    • 🟢

У Харкові 9 березня тролейбус в центрі міста тимчасово змінить маршрут

Суспільство 17:08   07.03.2023
Оксана Якушко
У Харкові 9 березня тролейбус в центрі міста тимчасово змінить маршрут

У четвер, 9 березня, тролейбус №11 не їздитиме звичним маршрутом з 10:00 до 11:00 години.

Маршрут тролейбуса №11 тимчасово зміниться через обрізку дерев КП «Харківзеленбуд» на вул. Конєва, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Малій Гончаровській, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Читайте також: Харків’яни просять повернути ще один маршрут тролейбуса

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

17:08
У Харкові 9 березня тролейбус в центрі міста тимчасово змінить маршрут
16:40
У Бахмуті харківські нацгвардійці знищили дві групи піхоти ворога (відео)
16:17
З цього тижня на «Укрпошті» на Харківщині видаватимуть разову грошову допомогу
15:23
У Харкові зменшилась на 21% кількість захворілих на грип та ГРВІ
14:55
Наливав бензин росіянам на окупованій Харківщині та керував АЗС – СБУ

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові 9 березня тролейбус в центрі міста тимчасово змінить маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 17:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 березня, тролейбус №11 не їздитиме звичним маршрутом з 10:00 до 11:00 години.".