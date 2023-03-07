У Харкові 9 березня тролейбус в центрі міста тимчасово змінить маршрут
У четвер, 9 березня, тролейбус №11 не їздитиме звичним маршрутом з 10:00 до 11:00 години.
Маршрут тролейбуса №11 тимчасово зміниться через обрізку дерев КП «Харківзеленбуд» на вул. Конєва, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Малій Гончаровській, повідомили у Департаменті інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 березня, тролейбус №11 не їздитиме звичним маршрутом з 10:00 до 11:00 години.".