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В Харькове мужчина под наркотиками хотел сигануть с балкона (видео)

Происшествия 20:04   07.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове мужчина под наркотиками хотел сигануть с балкона (видео)

6 марта сотрудники патрульной полиции спасли в Харькове мужчину, который чуть не покончил с собой, пытаясь выпрыгнуть с балкона.

К копам обратились жители дома, которые пожаловались, что на четвертом этаже сосед ведет себя неадекватно и, вероятно, находится в состоянии наркотического опьянения, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные Виталий Зайцев и Александр Яковенко начали разговор с мужчиной, но он вел себя агрессивно, бил по двери и нецензурно выражался. В квартире находилась мать буяна, которую он не выпускал.

«В тот момент, когда дверь жилища открыл отец гражданина, последний побежал на балкон, вылез в окно и хотел покончить с собой. Патрульные вовремя схватили гражданина за одежду и оттащили в безопасное место. В дальнейшем мужчину передали медикам, которые госпитализировали его», — рассказали в пресс-службе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 20:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 марта сотрудники патрульной полиции спасли в Харькове мужчину, который чуть не покончил с собой, пытаясь выпрыгнуть с балкона.".