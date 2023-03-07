В Харькове мужчина под наркотиками хотел сигануть с балкона (видео)
6 марта сотрудники патрульной полиции спасли в Харькове мужчину, который чуть не покончил с собой, пытаясь выпрыгнуть с балкона.
К копам обратились жители дома, которые пожаловались, что на четвертом этаже сосед ведет себя неадекватно и, вероятно, находится в состоянии наркотического опьянения, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Патрульные Виталий Зайцев и Александр Яковенко начали разговор с мужчиной, но он вел себя агрессивно, бил по двери и нецензурно выражался. В квартире находилась мать буяна, которую он не выпускал.
«В тот момент, когда дверь жилища открыл отец гражданина, последний побежал на балкон, вылез в окно и хотел покончить с собой. Патрульные вовремя схватили гражданина за одежду и оттащили в безопасное место. В дальнейшем мужчину передали медикам, которые госпитализировали его», — рассказали в пресс-службе.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 марта сотрудники патрульной полиции спасли в Харькове мужчину, который чуть не покончил с собой, пытаясь выпрыгнуть с балкона.".