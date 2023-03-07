У Харкові чоловік під наркотиками хотів вистрибнути з балкона (відео)
6 березня співробітники патрульної поліції врятували в Харкові чоловіка, який ледь не вкоротив собі віку, намагаючись вистрибнути з балкона.
До копів звернулися мешканці будинку, які поскаржилися, що на четвертому поверсі сусід поводиться неадекватно і, ймовірно, перебуває у стані наркотичного сп’яніння, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Патрульні Віталій Зайцев та Олександр Яковенко розпочали розмову з чоловіком, але той поводився агресивно, бив по дверях і нецензурно висловлювався. У квартирі була мати буяна, яку він не випускав.
“Тієї миті, коли двері оселі відчинив батько громадянина, останній побіг на балкон, виліз у вікно та хотів укоротити собі віку. Патрульні вчасно схопили громадянина за одяг та відтягнули у безпечне місце. Надалі чоловіка передали медикам, які ушпиталили його”, – розповіли у пресслужбі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 березня співробітники патрульної поліції врятували в Харкові чоловіка, який ледь не вкоротив собі віку, намагаючись вистрибнути з балкона.".