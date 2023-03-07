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У Харкові чоловік під наркотиками хотів вистрибнути з балкона (відео)

Події 20:04   07.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові чоловік під наркотиками хотів вистрибнути з балкона (відео)

6 березня співробітники патрульної поліції врятували в Харкові чоловіка, який ледь не вкоротив собі віку, намагаючись вистрибнути з балкона.

До копів звернулися мешканці будинку, які поскаржилися, що на четвертому поверсі сусід поводиться неадекватно і, ймовірно, перебуває у стані наркотичного сп’яніння, розповідають в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Патрульні Віталій Зайцев та Олександр Яковенко розпочали розмову з чоловіком, але той поводився агресивно, бив по дверях і нецензурно висловлювався. У квартирі була мати буяна, яку він не випускав.

“Тієї миті, коли двері оселі відчинив батько громадянина, останній побіг на балкон, виліз у вікно та хотів укоротити собі віку. Патрульні вчасно схопили громадянина за одяг та відтягнули у безпечне місце. Надалі чоловіка передали медикам, які ушпиталили його”, – розповіли у пресслужбі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 20:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 березня співробітники патрульної поліції врятували в Харкові чоловіка, який ледь не вкоротив собі віку, намагаючись вистрибнути з балкона.".