В Харькове уменьшилось на 21% количество заболевших гриппом и ОРВИ
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 февраля по 5 марта заболел 991 человек, из них 35% — дети, сообщила мэрия города.
За прошедшую неделю было зарегистрировано 117 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а также 20 случаев заболевания гриппом А среди населения, в том числе 11 случаев среди детей (55%), сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 21%. Показатель заболеваемости составляет 70,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 83% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.
Госпитализированы за неделю 84 человека, из них 16 (19%) – дети до 17 лет.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 15:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 февраля по 5 марта заболел 991 человек, из них 35% — дети, сообщила мэрия города.".