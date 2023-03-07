В Харькове уменьшилось на 21% количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 февраля по 5 марта заболел 991 человек, из них 35% — дети, сообщила мэрия города.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 117 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а также 20 случаев заболевания гриппом А среди населения, в том числе 11 случаев среди детей (55%), сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 21%. Показатель заболеваемости составляет 70,1 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 83% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

Госпитализированы за неделю 84 человека, из них 16 (19%) – дети до 17 лет.

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