У Харкові зменшилась на 21% кількість захворілих на грип та ГРВІ

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 лютого по 5 березня захворіла 991 людина, з них 35% – діти, повідомила мерія міста.

Упродовж минулого тижня було зареєстровано 117 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а також 20 випадків захворювання на грип А серед населення, у тому числі 11 випадків серед дітей (55%), повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 21%. Показник захворюваності становить 70,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 83% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 84 особи, з них 16 (19%) – діти до 17 років.