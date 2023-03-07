У Харкові зменшилась на 21% кількість захворілих на грип та ГРВІ
У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 лютого по 5 березня захворіла 991 людина, з них 35% – діти, повідомила мерія міста.
Упродовж минулого тижня було зареєстровано 117 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а також 20 випадків захворювання на грип А серед населення, у тому числі 11 випадків серед дітей (55%), повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 21%. Показник захворюваності становить 70,1 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 83% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
Госпіталізовано за тиждень 84 особи, з них 16 (19%) – діти до 17 років.
Читайте також: Три мешканці Харківщини померли від грипу
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові зменшилась на 21% кількість захворілих на грип та ГРВІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 15:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 лютого по 5 березня захворіла 991 людина, з них 35% – діти, повідомила мерія міста.".