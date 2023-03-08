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Пироман сжег «скорую», которая должна была спасать детей на Харьковщине

Мир 11:45   08.03.2023
Оксана Горун
Пироман сжег «скорую», которая должна была спасать детей на Харьковщине Фото: БО «Українсько-польський фонд «Сила Майбутнього»

Один из автомобилей скорой помощи, предназначенных для спасения людей на Харьковщине и Сумщине, сгорел дотла в Польше. В поджоге обвиняют 35-летнего местного жителя, которого раньше уже судили за поджоги.

«В субботу из Польши должны были отправляться 10 автомобилей для ВСУ и медиков, из них 6 машин скорой помощи. Но в ночь перед выездом произошло ужасное событие, не имеющее никаких логических объяснений и оправданий. Неизвестный сжег машину скорой помощи. Машина сгорела дотла. Еще четыре машины получили повреждения и нуждаются в ремонте, вместо того, чтобы спасать детей на Сумщине и Харьковщине», — сообщили в украинско-польском фонде «Сила майбутнього».

Те автомобили, которые уцелели в пожаре, уже в пути в Украину, поврежденные — ремонтируют.

Польские СМИ сообщили о том, что пожар не был случайностью. Правоохранители уже выдвинули обвинения в поджоге 35-летнему местному жителю. Его обвиняют в поджигательстве сразу нескольких объектов за короткий промежуток времени.

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«Он поджег пустырь, пустующие строения в двух местах — кирпичный завод и паллетный склад — а также машину скорой помощи. Одна практически полностью сгорела, другая горела, также повреждены две легковые машины», — сообщил пресс-атташе тарновской полиции Павел Климек, передает RMF24.

Полицейский уточнил, что «35-летнему мужчине было предъявлено дополнительное обвинение в рецидиве, так как он был наказан за аналогичные преступления».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из автомобилей «скорой» помощи, предназначенных для спасения людей на Харьковщине и Сумщине, сгорел дотла в Польше. В поджоге обвиняют 35-летнего местного жителя, которого раньше уже судили за поджоги".