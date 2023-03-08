Піроман спалив “швидку”, яка мала рятувати дітей на Харківщині

Один із автомобілів швидкої допомоги, призначених для порятунку людей на Харківщині та Сумщині, згорів дотла в Польщі. У підпалі звинувачують 35-річного місцевого жителя, якого раніше судили за підпали.

“У суботу з Польщі мали вирушати 10 автомобілів для ЗСУ та медиків, з них 6 машин швидкої допомоги. Але в ніч перед виїздом сталася жахлива подія, яка не має жодних логічних пояснень та виправдань. Невідома особа спалила машину швидкої допомоги. Машина згоріла вщент. Ще чотири машини зазнали пошкоджень і потребують ремонту, замість того, щоб рятувати дітей на Сумщині та Харківщині”, – повідомили в українсько-польському фонді “Сила майбутнього” .

Ті автомобілі, які вціліли в пожежі, вже в дорозі до України, пошкоджені – ремонтують.

Польські ЗМІ повідомили про те, що пожежа не була випадковістю. Правоохоронці вже висунули звинувачення у підпалі 35-річному місцевому мешканцю. Звинувачують його в підпалі одразу кількох об’єктів за короткий проміжок часу.

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“Він підпалив пустир, порожні будівлі у двох місцях – цегельний завод і палетний склад – а також машини швидкої допомоги. Одна практично повністю згоріла, інша горіла, також пошкоджено дві легкові машини”, – повідомив пресаташе тарнівської поліції Павло Клімек, передає RMF24.

Поліцейський уточнив, що “35-річному чоловікові було висунуто додаткове звинувачення в рецидиві, оскільки його вже карали за аналогічні злочини”.