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В поселке на Харьковщине первый раз за год включили освещение Киевской трассы

Общество 10:41   08.03.2023
Оксана Горун
В поселке на Харьковщине первый раз за год включили освещение Киевской трассы

Уличное освещение восстановили не только на магистралях в Харькове. Свет постепенно возвращают и в области.

«Еще с пятницы, согласовав вопросы безопасности, включили уличное освещение на трассе Киев-Харьков-Довжанский, — сообщил Песочинский поселковый голова Олег Чернобай. — Именно на этом отрезке автодороги почти ежемесячно случаются ДТП с участием пешеходов, потому как только представилась возможность, сразу подсветили аварийно опасные участки!»

По информации Чернобая, освещение будет работать на центральных автомагистралях поселка и Киевской трассе пока что с  18:00 до 21:30.

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«Постепенно будем пытаться освещать все больше улиц и населенных пунктов, в зависимости от ситуации в Харьковской области», — отметил глава Песочинской громады.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 10:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уличное освещение восстановили не только на магистралях в Харькове. Свет постепенно возвращают и в области".