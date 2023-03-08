В поселке на Харьковщине первый раз за год включили освещение Киевской трассы

Уличное освещение восстановили не только на магистралях в Харькове. Свет постепенно возвращают и в области.

«Еще с пятницы, согласовав вопросы безопасности, включили уличное освещение на трассе Киев-Харьков-Довжанский, — сообщил Песочинский поселковый голова Олег Чернобай. — Именно на этом отрезке автодороги почти ежемесячно случаются ДТП с участием пешеходов, потому как только представилась возможность, сразу подсветили аварийно опасные участки!»

По информации Чернобая, освещение будет работать на центральных автомагистралях поселка и Киевской трассе пока что с 18:00 до 21:30.

«Постепенно будем пытаться освещать все больше улиц и населенных пунктов, в зависимости от ситуации в Харьковской области», — отметил глава Песочинской громады.