У селищі на Харківщині вперше за рік увімкнули освітлення Київської траси

Вуличне освітлення відновили не лише на магістралях у Харкові. Світло поступово повертають і в області.

“Ще з п’ятниці, узгодивши безпекові питання, увімкнули вуличне освітлення на трасі Київ-Харків-Довжанський, – повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. – Саме на цьому відрізку автошляху майже щомісяця трапляються ДТП за участі пішоходів, тому як тільки видалась можливість, одразу підсвітили аварійно небезпечні ділянки!”

За інформацією Чорнобая, освітлення працюватиме на центральних автомагістралях селища та Київській трасі поки що з 18:00 до 21:30.

“Поступово будемо намагатися освітлювати все більше вулиць та населених пунктів громади, в залежності від безпековою ситуацією в Харківській області”, – зазначив голова Пісочинської громади.