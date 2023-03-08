Враг отступил с потерями — Синегубов об атаке РФ на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах региона и неудачах врага.
«Враг пытался идти в наступление в районе Гряниковки, но отступил с потерями», — отметил Синегубов.
Он проинформировал, что за сутки оккупанты обстреляли не менее 18 населенных пунктов в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.
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«В течение дня под интенсивным вражеским огнем из минометов, РСЗО танков и боевой авиации находились пгт Двуречная Купянского района и Волчанск Чугуевского района. К счастью, в результате обстрелов пострадавших среди гражданских не было», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах региона и неудачах врага".