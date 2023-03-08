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Ворог відступив із втратами – Синєгубов про атаку РФ на Харківщині

Події 08:47   08.03.2023
Оксана Горун
Ворог відступив із втратами – Синєгубов про атаку РФ на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли регіону та невдачі ворога.

“Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив із втратами”, –  зазначив Синєгубов.

Він поінформував, що за добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

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“Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації знаходилися смт Дворічна Куп’янського району та Вовчанськ Чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було”, – повідомив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 08:47;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли регіону та невдачі ворога".