Ворог відступив із втратами – Синєгубов про атаку РФ на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли регіону та невдачі ворога.

“Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив із втратами”, – зазначив Синєгубов.

Він поінформував, що за добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

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“Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації знаходилися смт Дворічна Куп’янського району та Вовчанськ Чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було”, – повідомив начальник ХОВА.