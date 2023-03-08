Ворог відступив із втратами – Синєгубов про атаку РФ на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли регіону та невдачі ворога.
“Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив із втратами”, – зазначив Синєгубов.
Він поінформував, що за добу окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.
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“Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації знаходилися смт Дворічна Куп’янського району та Вовчанськ Чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли регіону та невдачі ворога".