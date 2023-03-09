Не только ракеты: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — пишет Генштаб.

На Купянском направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них — Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка.

Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.