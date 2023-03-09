Не только ракеты: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — пишет Генштаб.
На Купянском направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них — Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестовое.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка.
Читайте также: Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)
Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины, предупреждают в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Не только ракеты: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".