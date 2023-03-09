Не тільки ракети: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них – Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка.

Високим залишається рівень ракетної загрози на всій території України, попереджають у Генштабі.