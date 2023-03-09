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Не тільки ракети: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Події 18:24   09.03.2023
Олена Нагорна
Не тільки ракети: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку супротивник намагається прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них – Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка.

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Високим залишається рівень ракетної загрози на всій території України, попереджають у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 18:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".